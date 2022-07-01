مفاتيح القبول لطلبة الثانوية العامة في جامعة الأقصى

غزة / سما /

نشرت جامعة الأقصى في غزة، مساء اليوم السبت 30 يوليو 2022، مفتاح القبول ورسوم الساعة لبرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 2022-2023م.

وأشارت الجامعة في نشرة لها لطلبة الثانوية العامة إلى أن هذه المفاتيح مقسمة على النحو التالي:

كلية العلوم الطبية – تخصص التمريض – علمي- 15 دينار للساعة، الطلاب بمعدل 70%، والطالبات بمعدل80%.

كلية العلوم الطبية – تخصص التمريض – علمي- 15 دينار للساعة، الطلاب بمعدل 80%، والطالبات بمعدل90%.

كلية العلوم الطبية – تخصص العلوم المخبرية – علمي - 15 دينار للساعة، الطلاب بمعدل 70%، والطالبات بمعدل 75%.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – علمي – 15 دينار رسوم الساعة – 65%

كلية الفنون الجميلة – 12 دينار

التربية الفنية – طلاب وطالبات – 60%

الديكور والتصميم الداخي- طلاب - علمي – 65%

طالبات – علمي- 70%

طلاب أدبي – 70%

طالبات أدبي 77%

كما نشرت شروط قبول الطلبة الجدد في جامعة الأقصى بغزة.

أولا : قبول الطلبةضمن البرامج النظامية :

الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة:

أن تكون سنة الثانوية 2021-2020- 2019- 2018- 2017

أن يكون معدل الثانوية العامة 65% فما فوق.

يخضع قبول الطالب لمفتاح القبول.

الطلبة المحولين من جامعات أو كليات أخرى:

أن يكون معدل الطالب فى الثانوية العامة 65 % فما فوق.

أن تكون سنة الثانوية 2021 -2020- 2019- 2018 2017_

أن تكون ساعات الانجاز 24 ساعة فما فوق.

أن يكون معدل الطالب التراكمي 70 % فما فوق.

ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة أو الكلية المحول منها بسبب عقوبة تأديبية.

ألا يكون الطالب مُنقطعاً عن الدراسة فترة زمنية تزيد عن أربع فصول دراسية.

أن يستوفى الطالب جميع شروط القبول في جامعة الأقصى.

يخضع قبول الطالب لمفتاح القبول.

يتم اجراء معادلة خارجية بحد أقصى 50% من الخطة الدراسية للبرنامج المقبول به الطالب وبشرط ألا تقل درجة الطالب في المساق المعادل عن 70%.

لا تدخل المساقات المعادلة ضمن المعدل التراكمى وتحسب ضمن ساعات الانجاز.

الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم (تحويل):

أن يكون معدل الثانوية العامة 65 % فما فوق.

أن تكون شهادة الدبلوم صادرة عن معهد أو كلية معترف بها.

أن يكون معدل الدبلوم 70 % فما فوق.

الا يكون قد مضى أكثر من (5) سنوات على شهادة الدبلوم (2016 فما فوق )

يخضع قبول الطالب لمفتاح التنسيق.

يتم إجراء معادلة لكشف درجات الدبلوم بما لا يتجاوز 30% من اجمالى عدد ساعات تخصص البكالوريوس الذى تم قبول الطالب.

ألا تقل درجة المساق المعادل عن 70%.

معادلة الطالب تتم من كشفى درجات.

لا تدخل المساقات المعادلة ضمن المعدل التراكمى وتحسب ضمن ساعات الانجاز.

الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم ( تجسير):

الا يكون قد مضى أكثر من (5) سنوات من تاريخ حصول المتقدم على شهادة الدبلوم (2016 فما فوق).

أن يكون معدل الدبلوم 60% فما فوق.

أن يكون معدل الشامل 60% فما فوق.

أن يحقق الطالب احد الشرطين التاليين:

أن يقدم الطالب شهادة خبرة معتمدة لمدة سنة على الأقل بعد التخرج في مجال التخصص.

إذا تعذر تحقيق شرط الخبرة يعطى الطالب في الجامعة مساقات استدراكية لها علاقة بالتخصص حسب ما تراه الجامعة مناسباً، على أن يحقق في هذه المساقات علامة (70%) فأعلى.

يدرس الطالب تخصص مناظر لتخصصه في الدبلوم.

بتم إجراء معادلة لكشف درجات الدبلوم بما لا يتجاوز 30% من اجمالى عدد ساعات تخصص البكالوريوس الذى تم قبول الطالب.

ألا تقل درجة المساق المعادل عن 70% .

لا تدخل المساقات المعادلة ضمن المعدل التراكمى وتحسب ضمن ساعات الانجاز.

الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس:

أن يكون معدل الثانوية العامة 65 % فما فوق.

أن يكون معدل البكالوريوس 70 % فما فوق.

الا يكون قد مضى أكثر من (5) سنوات من تاريخ حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس (2016 فما فوق).

يخضع قبول الطالب لمفتاح التنسيق.

يعادل للطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الاقصى بحد أقصى 65% من الخطة الدراسية للقسم المقبول فيه وتدخل المساقات المعادلة ضمن الانجاز والمعدل التراكمى للتخصص الجديد ويعادل للطالب الحاصل على بكالوريوس من جامعة أخرى بحد أقصى 50% من الخطة الدراسية للقسم المقبول فيه بشرط ألا تقل درجة المساق المعادل عن 70% ولا تدخل المساقات المعادلة بالتخصص الجديد ضمن الانجاز والمعدل التراكمي.

معادلة الطالب تتم من كشفى درجات.

الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس والراغبين فى دراسة دبلوم التأهيل التربوى:

أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.

يستفيد الطالب من معادلة مساقات تربوية درسها خارج الجامعة بحد أقصى ( 6 س. م) فقط بدرجة 70% فما فوق.