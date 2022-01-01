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قوات الاحتلال تطلق النار صوب رعاة الأغنام جنوب القطاع وتستهدف الصيادين شمالاً

الأحد 31 يوليو 2022 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تطلق النار صوب رعاة الأغنام جنوب القطاع وتستهدف الصيادين شمالاً



غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد ، النار صوب رعاة الأغنام شرق محافظتي خان يونس والوسطى .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من رعاة الأغنام  والمزارعين شرقي بلدة القرارة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر ، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين في بحر السودانية شمالي غربي مدينة غزة ، دون التبليغ عن وقوع إصابات .

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل دائم إطلاق النار تجاه المزارعين، ورعاة الأغنام قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ لمنعهم من الاستفادة من أراضيهم القريبة من الحدود تحت حجج أمنية واهية، بالإضافة إلى ملاحقة الصيادين في بحر قطاع غزة .

#قوات الاحتلال #الاحتلال #رعاة الأغنام #الصيادين

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