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غانتس لبلينكن: نواصل التحقيق في مقتل الصحفية أبو عاقلة وسنطلعكم على النتائج النهائية

الأحد 31 يوليو 2022 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس لبلينكن: نواصل التحقيق في مقتل الصحفية أبو عاقلة وسنطلعكم على النتائج النهائية



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تل أبيب تعمل على استكمال التحقيقات في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وستطلع واشنطن على نتائجه.

وناقش الوزيران الآثار المترتبة على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والسعودية، وسبل تعميق التعاون الدفاعي الإقليمي في ظل قيادة الولايات المتحدة.

كما ناقشا الضغط المستمر على إيران والمفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي، كما بحثا ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ودور الولايات المتحدة الحاسم في هذا الشأن.

وشرح غانتس سلسلة من الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على استكمال تحقيقه في الأحداث التي أدت إلى وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ولفت إلى أن إسرائيل ستطلع الولايات المتحدة على نتائج التحقيق عند اكتماله.

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