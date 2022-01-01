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وفاة شاب متأثرًا بإصابته بأداة حادة في جنين

السبت 30 يوليو 2022 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب متأثرًا بإصابته بأداة حادة في جنين



جنين/سما/

توفي، اليوم السبت، شابًا متأثرًا بإصابته بأداة حادة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وفي الرابع من نيسان الماضي وصل شاب الى مستشفى ابن سينا جراء إصابته بأداة حادة في الرأس ونقل على إثرها للعلاج في المستشفى الاستشاري برام الله، وأعلن الأطباء عن وفاته اليوم .

وأكد أن الشرطة قبضت على المشتبه فيه بالاعتداء في حينه وأحالته للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة .

وأضاف ارزيقات أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت إلى بلدة العرقة لحفظ الأمن والنظام فيها .

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