أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم السبت، نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2022 وأسماء العشرة الأوائل.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107، بنسبة بلغت (68.12%).



وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج،، "نعلن اليوم نتائج الامتحان في دورته الأولى في محافظات الوطن والمدارس الوطنية في الخارج، تتويجا لجهد كبير بذله معلمونا، ونحن نوفر العوامل التعليمية وفق أقصى امكانياتها لجميع الطلبة، وتراعي الخصوصية الصحية والدينية، وتنظم الامتحان للأسرى داخل سجون الاحتلال وتفتح القاعات في المستشفيات للطلبة المرضى".





رابط نتائج الثانوية العامة 2022

وأضاف: اتخذت الوزارة قرارات للحفاظ على مصداقية امتحان الثانوية العام، بما يحافظ على استقلالية الامتحان، ونعمل على تطوير منظومة الثانوية العامة، وصولا لتعزيز جودة الامتحان ومخرجاته.



وأضاف، نهدي نجاح امتحان الثانوية للشهداء الابرار الذين استعدوا لأداء الامتحان وفارقونا شهداء وهو ثلاثة شهداء، سقطوا على ثرى الوطن.



أوائل الفرع الأدبي للثانوية العامة التوجيهي 2022:





أوائل الفرع العلمي في الثانوية العامة 2022:





