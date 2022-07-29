  1. الرئيسية
  2. سيارات

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

السبت 30 يوليو 2022 06:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين



غزة / سما /

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2022  اليوم  السبت عند الساعة التاسعة صباحا.

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022: اضغط هنا   ، ملاحظة سيتم تفعيل الرابطفورصدور بيان الوزارة

ونشرت وزارة التربية والتعليم رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022 برقم الجلوس وذلك بإدخال الرقم المكون من 6 - 8 خانات في الموقع الالكتروني الذي خصصته الوزارة للتوجيهي هذا العام.

كما ونشرت وزارة التربية والتعليم تصميم خاص لرابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين يحتوي التصميم على رمز الكتروني "الباركود" للاستعلام عن نتيجة كل طالب برقم الجلوس.

وعبر الرابط المخصص لنتائج التوجيهي "العد التنازلي" تقدمت وزارة التربية والتعليم بغزة بأحر التهاني والتبريكات للناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام 2022، متمنية لهم مستقبلاً زاهراً. مبارك للناجحين.

يذكر أن عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة التوجيهي 2022 وصل إلى أكثر من 87 ألف طالب/طالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة في محافظات الوطن.

وبلغ عدد الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو 23 ألف، والأدبي حوالي 65 ألف، وريادة الأعمال بلغ نحو 4000، والشرعي نحو 1400، أما الأفرع المهنية فقد وصل عدد الطلبة إلى حوالي 4000 طالب.

##وزارة التربية والتعليم #غزة ##رابط فحص نتائج الثانوية العامة ##موعد اعلان نتائج الثانوية العامة ##رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 ##موعد نتائج الثانوية العامة 2022 ##رابط فحص نتائج التوجيهي 2022 ##نتائج التوجيهي 2022 ##نتائج الثانوية العامة ##رابط نتائح الثانوية العامة 2022 ##رابط نتائج الثانوية في فلسطين ##رابط نتائج التوجيهي في فلسطين ##رابط نتائج توجيهي 2022 ##فحص نتائج توجيهي 2022 ##فحص نتائج الثانوية العامة ##فلسطين #قطاع غزة ##اخبار غزة #الضفة الغربية #اخبار فلسطين ##طلبة الثانوية العامة ##اوائل طلبة الثانوية العامة ##اوائل التوجيهي 2022 ##رابط فحص نتائج توجيهي 2022 ##رابط نتائج توجيهي ##نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 ##نتائج الثانوية العامة توجيهي ##رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 ##رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي ##رقم الجلوس ##رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 ##وزارة التربية والتعليم غزة توجيهي 2022 ##نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

مرحلة "ما بعد عباس" تعود لواجهة الاهتمام الاستخباراتي الإسرائيلي

مصادر في المقاومة تتحدث عن مزاعم الاحتلال بشأن مخازن وأنفاق حماس بغزة

مايك تايسون يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب .. فماذا قال؟

تركي الشيخ يصفّي أعماله في مصر ويخلف وراءه جدلا واسعا واختلافا كثيرا

القائم بأعمال مرشد"الاخوان": نرغب بالمشاركة بالحوار السياسي بمصر

السعودية عن قرار فتح أجوائها أمام “اسرائيل”: موقفنا من فلسطين لن يتغير

الأخبار الرئيسية

استشهاد مواطن متأثراً بجراح اصيب بها على حاجز حوارة في نابلس

الهلال الاحمر الفلسطيني: 22 اصابة بنيران الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

"الكابينيت" الإسرائيلي يلتئم الأحد المقبل لمناقشة تهديدات "حزب الله" لحقول الغاز

d35dc51f552f01b1c98a35431ebcf8bf

استشهاد فتى برصاص مستوطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

2022-07-29_08-41-54_687571

تهديدات نصر الله تقلب إسرائيل رأسًا على عقب و”الكابينيت” يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث المخاطر

الاتصالات الفلسطينية