رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

غزة / سما /

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2022 اليوم السبت عند الساعة التاسعة صباحا.

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022: اضغط هنا ، ملاحظة سيتم تفعيل الرابطفورصدور بيان الوزارة

ونشرت وزارة التربية والتعليم رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022 برقم الجلوس وذلك بإدخال الرقم المكون من 6 - 8 خانات في الموقع الالكتروني الذي خصصته الوزارة للتوجيهي هذا العام.

كما ونشرت وزارة التربية والتعليم تصميم خاص لرابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين يحتوي التصميم على رمز الكتروني "الباركود" للاستعلام عن نتيجة كل طالب برقم الجلوس.

وعبر الرابط المخصص لنتائج التوجيهي "العد التنازلي" تقدمت وزارة التربية والتعليم بغزة بأحر التهاني والتبريكات للناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام 2022، متمنية لهم مستقبلاً زاهراً. مبارك للناجحين.

يذكر أن عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة التوجيهي 2022 وصل إلى أكثر من 87 ألف طالب/طالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة في محافظات الوطن.

وبلغ عدد الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو 23 ألف، والأدبي حوالي 65 ألف، وريادة الأعمال بلغ نحو 4000، والشرعي نحو 1400، أما الأفرع المهنية فقد وصل عدد الطلبة إلى حوالي 4000 طالب.