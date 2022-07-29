فريقا باريس سان جيرمان ونانت في طريقهما إلى إسرائيل!

وكالات - سما-

يصل فريق باريس سان جيرمان إلى إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لخوض السوبر الفرنسي ضد نانت على ملعب بلومفيلد في تل أبيب.

وقال موقع "سبورت واللا" العبري إن النادي الباريسي سيصل بكامل قائمته تقريبا، بما في ذلك ليونيل ميسي ونيمار للمشاركة في مباراة السوبر التي تنطلق مساء الأحد المقبل.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يشارك في المباراة بصفته حامل لقب الدوري الفرنسي، فيما يشارك نانت بصفته حامل لقب كأس فرنسا للموسم الماضي.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إن كان الدولي المصري مصطفى محمد المنتقل حديثا إلى نانت سيشارك في المباراة التي تقام في تل أبيب.

وانتقل محمد إلى نانت على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.