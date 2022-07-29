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"الكابينيت" الإسرائيلي يلتئم الأحد المقبل لمناقشة تهديدات "حزب الله" لحقول الغاز

الجمعة 29 يوليو 2022 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينيت" الإسرائيلي يلتئم الأحد المقبل لمناقشة تهديدات "حزب الله" لحقول الغاز



القدس المحتلة / سما /

يجري المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" اجتماعًا مهمًا الأحد المقبل، لمناقشة تهديدات "حزب الله" اللبناني لحقول الغاز في المتوسط.

وقالت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" سيجتمع يوم الأحد المقبل، في جلسة خاصة لبحث آخر التطورات في أزمة حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط "كاريش" وتهديدات "حزب الله".

وكانت إسرائيل قد نقلت، أول أمس الأربعاء، اقتراحًا جديدًا للإدارة الأمريكية بشأن الخلاف مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.

يذكر أن الوسيط الأمريكي وصل لبنان منتصف الشهر الماضي بعد وصول منصة (حفار) الغاز إلى حقل "كاريش" بالبحر المتوسط، ما تسبب في ضجة في لبنان والذي يقول إن الحقل المذكور يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

#كاريش اسرائيل #حزب الله كاريش #غاز كاريش حزب الله

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