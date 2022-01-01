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القدوة يطلق اليوم مبادرة انقاذ وطني للخروج من الوضع الحالي واحداث تغيير واعادة بناء المنظمة

الأربعاء 27 يوليو 2022 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدوة يطلق اليوم مبادرة انقاذ وطني للخروج من الوضع الحالي واحداث تغيير واعادة بناء المنظمة



رام الله/سما/


تخطط مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية على راسها عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح لاطلاق
مبادرة سياسية جديدة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وانهاء الانقسام واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
واعلنت هذه الشخصيات انها ستطلق هذه المبادرة اليوم الاربعاء ال ٢٧ من تموز ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا خلال مؤتمر سيعقد عبر خاصية الزووم  بمشاركة عدد من الشخصيات.
وقال القدوة في دعوة وجهها لوسائل الاعلام وتلقت ال PNN نسخة منها ان المؤتمر سيعقد عبر الزووم وبهدف  اطلاق مبادرة سياسية بعنوان “وثيقة الإنقاذ الوطني – هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء” .
وسيقدم المبادرة نيابة عن الموقعين د. ناصر القدوة وبمشاركة عدد منهم حيث تم الاشارة الى  ان ٦٥ شخصية فلسطينية من داخل فلسطين والشتات قد تبنت المبادرة.
يذكر ان القدوة وهو من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح قبل ان يتم فصله منها كان قد شكل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة العام الماضي وهو ما ادى لانتقاده بشكل لاذع من قواعد وقيادات حركة فتح التي رفضت انشقاقه عن الحركة وتشكيله القائمة في حينه.

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