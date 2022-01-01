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مندوب اسرائيل بالامم المتحدة يتهم الرئيس عباس بدعم الارهاب

الأربعاء 27 يوليو 2022 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مندوب اسرائيل بالامم المتحدة يتهم الرئيس عباس بدعم الارهاب



القدس المحتلة/سما/

شن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة هجومًا على الرئيس محمود عباس خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينة، من خلال ما وصفه "بدعمه للارهاب"، كما وصف تمسك الرئيس بالحقوق الفلسطينية بـ "المطالب الغريبة التي من شأنها عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام".

وزعم مندوب إسرائيل جلعاد إردان "إن الرئيس محمود عباس يدعم الإرهاب ويشجّعه، من خلال صرف ملايين الدولارات على ذلك"، في إشارة الى تمسك وإصرار القيادة ممثلة بالسيد الرئيس على دفع مستحقات عوائل الشهداء والأسرى، وتصريحات سيادته المتكررة "انه لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعوائل الشهداء والأسرى".

وأضاف أن "الرئيس محمود عباس يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في عملية السلام بالمنطقة" على حد زعمه، وأنه "حان الوقت للمجتمع الدولي أن يكشف هذه الحقيقة"، مدعيًا "عدم وجود شريك فلسطيني لإحراز تقدم في عملية السلام".

وفي إشارة الى التمسك الفلسطيني بأن "لا تنازل عن حقوق شعبنا المشروعة"، وصف المندوب الإسرائيلي هذا الموقف الفلسطيني الثابت بأنه "تعنت ومطالب غريبة من شأنها عدم إحراز أي تقدم في العملية السلمية"، وأنه قد حان الوقت ليتصدى مجلس الأمن الى ما أسماه "التحريض على الإرهاب الذي يمارسه الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية" على حد تعبيره.

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