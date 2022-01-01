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غانتس يكشف : روسيا استهدفت طائرات إسرائيلية بأجواء سوريا قبل شهرين

الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يكشف : روسيا استهدفت طائرات إسرائيلية بأجواء سوريا قبل شهرين



القدس المحتلة/سما/

كسف وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عن ان بطارية روسية مضادة للطائرات أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت أهدافًا في سوريا قبل حوالي شهرين، وفقًا لصحيفة (معاريف).

وقال غانتس، إن هذه الحادثة كانت لمرة واحدة ولم تتكرر، مؤكدًا أن عملية الاستهداف جرت بعد وقت قصير من مغادرة الطائرات الإسرائيلية الأجواء.

وفي تقرير لها، قالت القناة 13: إن البطاريات الروسية المضادة للطائرات أطلقت في مايو الماضي صواريخ على طائرات إسرائيلية أثناء استهداف الأخيرة بلدة مصياف غربي سوريا.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية الروسية توترات في الفترة الأخيرة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وباتت مسألة انعكاس هذه التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع سوريا أكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة.

وتزود روسيا سوريا بـ4 بطاريات لمنظومة "أس -300" والتي يُزعم أنها تابعة للجيش السوري، لكن من يتخذ القرارات فيها هم ضباط روس.
 

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