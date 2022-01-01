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قوات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية ارئيل في سلفيت

الثلاثاء 26 يوليو 2022 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية ارئيل في سلفيت



رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي من بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت.

ويتهم الاحتلال الشابين مرعي وعاصي بتنفيذ عملية مستوطنة "أرائيل" التي وقعت في ابريل الماضي، وقتل فيها حارس المستوطنة بعملية اطلاق نار استهدفت نقطة حراسة على مدخلها.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة في ساعة متأخرة من مساء الإثنين مدعومة بعشرات الآليات بينها جرافات عسكرية، وداهمت منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي، وأجبرت عائلتيهما على إخلاء المنزلين.

وهدمت الجرافات العسكرية منزل عائلة الأسير عاصي المكون من طابقين وتقطنه عائلته المكونة من 8 أفراد.

وفي وقت لاحق نسفت قوات الاحتلال منزل الأسير مرعي المكون من 4 طوابق بعد زرع المتفجرات بداخله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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