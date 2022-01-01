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الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر

الإثنين 25 يوليو 2022 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر



القدس المحتلة / سما /

عقد رئيس بلدية ايلات ايلي لانكري جلسة طارئة مع جهات أمنية ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية غسان عليان حيث أعرب عن قلقه من نية الدوائر الأمنية السماح لفلسطينيين من الضفة الغربية بالتوجه إلى خارج اسرائيل عبر مطار رامون في منطقة ايلات.

واوضحت الجهات الامنية الاسرائيلية له أن الحديث يدور عن رحلة جوية واحدة فقط تنقل عائلات من بيت لحم.

كما عُرضت على لانكري ترتيبات الحراسة الخاصة بهذه الرحلة.

وذكر موقع "مكان" العبري ان الفلسطينيين سيصلون إلى المطار عن طريق معبر آمن.

ومن جانبه ابدى رئيس بلدية ايلات عن استيائه لطريقة تنفيذ هذه الخطة بدون علمه وطالب بعقد جلسة عمل في المدينة مع كل الجهات المعنية بُعيد تسيير الرحلة المذكورة.

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