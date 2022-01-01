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فيلم ‏12 Monkeys يشعل مواقع التواصل بسبب جدري القردة

الإثنين 25 يوليو 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم ‏12 Monkeys يشعل مواقع التواصل بسبب جدري القردة



وكالات / سما /

بدأ رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تداول بوستر فيلم ‏12 Monkeys ‏وذلك بالتزامن مع إعلان "حالة الطوارئ العالمية" بسبب فيروس جدري القردة.

ويحكي الفيلم الذي قام ببطولته الفنانين "بروس ويليس" و "براد بيت" قصة 12 قرد نشروا فيروس قتل 98% من البشر، أما 2% الذين بقوا على قيد الحياة أصبحوا أسرى الملاجئ تحت الأرض خوفاً من العدوى. يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ بعد تفشي فيروس جدري القردة الذي انتشر في دول عديدة من أنحاء العالم، وهو القرار الذي سيمكن المنظمة من اتخاذ تدابير إضافية لمحاولة كبح انتشار الفيروس.

#جدري القردة #12 Monkeys

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