جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتصارات الزمالك والأهلي

وكالات / سما /

حافظ الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 26 من البطولة.

سجل ثنائية الزمالك، أحمد سيد زيزو 32، وسيف الجزيري 47، ليرفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة.

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات الغائبة، بفوز مثير على حساب ضيفه الجونة بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأحد، في الجولة 26 للدوري المصري.

سجل ثنائية الأهلي رامي ربيعة والتونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 73 و77 من المباراة، ليصالح جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز بالدوري والزمالك في نهائي كأس مصر.

ورفع الأهلي إلى 51 نقطة في المركز الثالث ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد الإسماعيلي والمقاولون.



