صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

رام الله / سما /

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التعاون في ملف اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية.

وقد رفضت السلطة الفلسطينية حتى الآن طلبات الانضمام إلى المبادرات المتعددة الأطراف التي تضم إسرائيل وبعض الدول العربية.

وأكدت السلطة الفلسطينية أن اتفاقيات التطبيع ما هي إلا محاولة لتجاوز القضية الفلسطينية.

وبحسب ما ورد، لم يغير الرئيس الفلسطيني موقفه الرافض، الذي عبر عنه خلال اجتماع مع بايدن في بيت لحم في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكدت المصادر أن السلطة الفلسطينية لم تحاول الاتصال بالبيت الأبيض بخصوص هذه القضية.

"القدس العربي