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استمرت 3 ساعات..

صور: جيش الاحتلال يعترف باستخدامه الصواريخ في اشتباكات نابلس

الأحد 24 يوليو 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: جيش الاحتلال يعترف باستخدامه الصواريخ في اشتباكات نابلس



القدس المحتلة / سما /

اعترف جيش الاحتلال باستخدامه الصواريخ فجر اليوم الاحد باستهداف احد المنازل في نابلس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن قوات من المستعربين وجيش الاحتلال اقتحمت المدينة فجر اليوم لاغتيال أو اعتقال عدد من المطاردين.

وقالت ان قوات اليمام وجفعاتي هي من نفذت العملية ضد مجموعة من المطاردين في نابلس.

ووفقًا للموقع، فإن الجيش الإسرائيلي استخدم صواريخ لاو وماتدور في عملية استهداف المبنى الذي كان بداخله الشبان.

ولفت إلى أن الاشتباكات من داخل المبنى نفسه ومن خارج استمرت 3 ساعات، وأنه بعد هذا الوقت الطويل من الاشتباكات تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى المبنى وعثرت على أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة.

ووفقًا لشهود عيان فإن أفرادًا من الوحدات الخاصة الإسرائيلية قد تسللوا إلى داخل حي الياسمينة، ثم تبعتهم قوات كبيرة من جيش الاحتلال حيث حاصرت على الفور أحد الأبنية في الحي، واندلعت في تلك الاثناء اشتباكات مسلحة عنيفة داخل الحي استمرت لنحو 3 ساعات.

 

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