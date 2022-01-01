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حماس تعلق على جريمة اغتيال الاحتلال لشابين فلسطينيين بنابلس

الأحد 24 يوليو 2022 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على جريمة اغتيال الاحتلال لشابين فلسطينيين بنابلس



غزة/ سما /

عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح الأحد، على الاشتباكات التي دارت بين مقاومين فلسطيينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت حي الياسمينة داخل بلدة نابلس القديمة وحاصرت أحد المنازل بهدف اعتقال مقاومين مطلوبين.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم خلال تصريح صحفي، إن المدن الفلسطينية محرمة على الاحتلال بفعل بطولة المقاومة من أبناء شعبنا في جنين ونابلس. 

وأوضح برهوم أن الاحتلال كان يسرح ويمرح دون أي مواجهة حتى وقف رجال وأبطال الضفة في وجهه لصد عدوانه. 

وأضاف: "الاحتلال في أزمة أمنية وسياسية ولا يستطيعون السيطرة على المقاومة التي تزداد يوما بعد يوم". 

وبين برهوم أن محاولة الاحتلال لرد اعتباره في نابلس بعد التصدي لاقتحامات قبر يوسف باءت بالفشل أمام بطولة المقاومين. 

وشدد على أن مدن الضفة الغربية ستكون  محرمة على الاحتلال كما غزة بفعل المقاومة الفلسطينية ورجالها الأبطال.

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