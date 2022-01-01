وسائل اعلام تركية : 3 إيرانيين خططوا لاغتيال 3 سائحات إسرائيليات

اسطنبول / وكالات/

أفادت وسائل اعلام تركية بأن الايرانيين الثلاثة الذين اعتقلوا بشبهة التخطيط لمهاجمة اسرائيليين، كانوا ينوون اغتيال ثلاث سائحات اسرائيليات داخل فندق يقع في محيط ميدان تقسيم في اسطنبول مقابل مبلغ مالي من الحكومة الإيرانية قيمته خمسة وثلاثون ألف دولار.

وبحسب التقارير الاعلامية ألقي القبض عليهم في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد أن اكتشفت المخابرات التركية أنهم يراقبون الغرفة التي تواجدت فيها الاسرائيليات.

وتمكنت قوات الأمن التركية من اعتقال العقل المدبر لهذه العملية في الفندق والآخرين في محيطه، بعد أن لاذا بالفرار من نافذة الغرفة التي تواجدوا فيها.

والشهر الفائت تمكنت أجهزة الأمن التركية من اعتقال خمسة ايرانيين آخرين بشبهة التخطيط لاستهداف اسرائيليين في اسطنبول.