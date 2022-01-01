نقابة موظفي غزة ترفض أي تخفيض على نسبة الراتب

غزة /سما/

أعربت نقابة الموظفين في قطاع غزة، السبت، عن استغرابها من "اللغط" السائد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات الرسمية حول خفض نسبة الدفعة الشهرية من الراتب.

وأكدت في بيان لها، رفضها بشكل قاطع مجرد مناقشة اي اقتراح بخفض نسبة الراتب، وتصر على تحسينها مستلهمة ذلك من اللقاءات الإيجابية التي جمعت النقابة بالاستاذ عصام الدعليس.

وقالت: إنها تثمن موقف الاستاذ عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي الذي يصر في كل لقاء مع النقابة على عدم خفض نسبة الدفعة الشهرية، بل يعد بتحسين النسبة حال تحسن الإيرادات.

وأكدت النقابة، تواصلها مع كافة الجهات من أجل تأكيد موقفها الرافض لخفض النسبة، والإصرار على تحسين النسبة، وسوف تضعكم النقابة بالتفاصيل أولاً بأول.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اعلنت انها تمر بأزمة مالية ستؤثر على نسبة صرف الراتب.

وعينت حماس خلال سيطرتها على غزة نحو 40 الف موظف يتلقون نحو 60٪؜من الراتب منذ عدة سنوات.