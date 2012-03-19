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مناشدة للرئيس محمود عباس لعلاج مواطن

الأربعاء 20 يوليو 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة للرئيس محمود عباس لعلاج مواطن



غزة / سما /

ناشد مواطن من قطاع غزة الرئيس محمود عباس مساعدته في تأمين العلاج له بعد اصابة تعرض لها اثر سقوطه من علو .

وفيما يلي نص المناشدة الذي وصل وكالة سما :

إلى فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس أبو مازن حفظه الله ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية حفظه الله ووزيرة الصحة الدكتورة مى كيلة حفظها الله .
كل التحيات العطرة والمباركة نقدمها إلي سماحتكم ووفقكم الله وسدد خطاكم في بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ،


أناشدك سيادة الرئيس أبا مازن فأنت الأب الحنون والرجل الحكيم صاحب الرأي السديد فأنت دوما سباقا للخير يدك ممدودة للبذل والعطاء ، ووفيا لوطنك وشعبك ومفتخرا بصمود شعبك وصلابته في وجه المكائد والشدائد ، فنحن أبناء هذا الوطن الكبير الذي صابر وناضل من أجل نيل الحرية والعدالة والاستقلال ، في تاريخ 19/3/2012 تعرضت لسقوط من علو نتج عنه إصابة شديدة في العمود الفقري أدت إلي كسر وتعرضت إلي شلل سفلي تام وعدم التحكم في عمليتي الإخراج واتنقل على كرسي متحرك  وأرجو منكم النظر إلي بعين الرحمة والرأفة بمساعدتي بالحصول على العلاج ، علما بأنني لا أعمل ولا أملك اي مصدر دخل مطلقا وعمري قارب 37 عاما .

أحمد خليل نايف اللحام
المحافظات الجنوبية
0593468593



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#محمود عباس #علاج

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