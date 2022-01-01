3 إصابات و 12 معتقلًا في حملة مداهمات لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب 3 مواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، واعتقل 12 آخرين، خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأصيب 3 شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة وقعت في مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.



وقال شهود عيان، أن قوات خاصة تسللت إلى مخيم عسكر الجديد تبعها دوريات الاحتلال، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها واعتقلت كلا من الأسرى المحررين مصطفى أبو شنب، ورأفت أبو هديب، وجميل الأقرع.



وشهد المخيم مواجهات عنيفة واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عزمي صلاح، ونجله أحمد، ومجاهد نواهضة، وأحمد نواهضة، من بلدة اليامون بعد اقتحام البلدة وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعة من المقاومة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في جنين فجرًا وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع تلك القوات.

وفي بيت لحم، اعتقل المحرر صالح أسعد، من مخيم عايدة، والمحرر عبد الرزاق بدوان من بيت جالا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عامر أبو عرفة.

وفي سلفيت، اعتقل صابر بوزية، وقصي تحسين، وكلاهما من كفل حارس.