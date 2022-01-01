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بايدن : كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"

الإثنين 18 يوليو 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن : كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"



القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس الأحد، مجددا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، معربا عن أمله في أن يستمرا في العمل والازدهار معا لصالح العالم.

وقال بايدن عبر حسابه بـ"تويتر"، "كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة".

وأضاف: "زيارتي لإسرائيل، أكدت مجددًا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وأطلقت شراكات تكنولوجية جديدة".

وتابع: "أتمنى أن تستمر إسرائيل والولايات المتحدة في الازدهار معا لصالح العالم".

وواصل قائلا: "سنواصل دعم اندماج إسرائيل في المنطقة ودعم الجهود المبذولة للتفاوض على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يسمح لكلا الشعبين بالعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زار إسرائيل في الفترة بين الأربعاء والجمعة الماضيين، قبل أن يزور السعودية في إطار جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه.

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