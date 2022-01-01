الشرطة بغزة تصدر تعليمات مشددة لمنع إطلاق النار خلال احتفالات الثانوية العامة

غزة/ سما /

أصدر مدير عام الشرطة في قطاع غزة، محمود صلاح، اليوم الإثنين، تعليماتٍ للإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع إطلاق النار في الهواء تزامنًا مع إعلان نتائج الثانوية العامة، المقررة قريبًا.



ووجه صلاح إدارة المباحث العامة وشرطة المحافظات لتكثيف جهودها من أجل ضبط الحالة العامة في يوم إعلان النتائج، ومنع إطلاق النار في الهواء، ومحاسبة المخالفين.



وشدد على التزام الشرطة بالعمل على إنهاء ظاهرة إطلاق النار في الهواء بشكل نهائي، لافتًا إلى أن السنوات الماضية شهدت التزامًا عاليًا بقرار منع إطلاق النار. كما جاء في تصريح له.



وقال: "نعمل على مراكمة ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من محاصرة لهذه الظاهرة؛ من أجل القضاء عليها بشكل كامل .. إطلاق النار في الهواء سلوك عبثي يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتسبب بتعكير الصفو العام وحالة الأمن والسكينة".