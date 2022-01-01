الحلو يكشف أسباب انخفاض أسعار الدواجن في القطاع

غزة/ سما /

أكد رئيس نقابة الدواجن، بغزة، مروان الحلو، أن السوق الفلسطيني يعاني من تدني شديد في أسعار الدواجن، مما يؤثر سلبا على المزارعين.



وقال الحلو في حديث صحفي إنه "وبعد عيد الأضحى أصبح هناك ركود في الأسواق، حيث بلغت نسبة السحب في الأسواق 40%، وهذه إحصائية منخفضة جداً والتي تقتصر فقط على المطاعم".



وأضاف: "سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة يكلف المزارع (10) شيكل اليوم يتم بيعة بـ(8) شواكل أي بخسارة (2 )شيكل، مشيراً إلى أن سعر طن الأعلاف ارتفع عما سبق (ألف شيكل) للطن".



وأشار إلى أن الحكومة لا تتدخل في حماية المزارعين فهي لم تقف أمام الشركات الموردة للأعلاف التي رفعت سعر طن العلف، التي تستورد الأطنان من إسرائيل ودون مراقبة من الحكومة على الأسعار.



وأوضح أن سعر طن العلف (3400) شيكل، في حين أن سعره يبلغ في إسرائيل (2600) شيكل، وهنا يتضح أنه لا يوجد أي رقابة حكومية على الأسعار حيث أنه من لا ينبغي على التاجر أن يربح زيادة عن (50) شيكل لتكون الأسعار مناسبة ولا يتضرر المزارعين.



وطالب الحكومة ووزارة الزراعة والاقتصاد الوطني ورئاسة لجنة العمل الحكومي إلى ادخال الأعلاف من ضمن السلع الأساسية المراقبة من الحكومة، كذلك منع الاحتكار الموجود والاستغلال للمزارعين.



وشدد الحلو على صعوبة الوضع الذي يمر بع المزارعين والخسائر الكبيرة التي تكبدوها بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المزارعين تركوا المهنة من وباعوا منازلهم لأصحاب شركات الاستيراد.