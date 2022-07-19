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الاقتصاد بغزة تصدر قرارًا بشأن سعر شوال الدقيق ووزن ربطة الخبز

الإثنين 18 يوليو 2022 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تصدر قرارًا بشأن سعر شوال الدقيق ووزن ربطة الخبز



غزة/ سما /

أصدرت وزارة الاقتصاد في غزة، اليوم الإثنين، قرارًا بشأن سعر شوال الدقيق المحلي ووزن ربطة الخبز.

نص القرار :

الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني م.عبد الفتاح أبو موسى: في إطار متابعتنا لأسعار الدقيق والخبز وفي ظل الانخفاض الطفيف الذي طرأ على أسعار الدقيق و الخبز فقط تقرر ما يلي/

سعر شوال دقيق المنتج محلياً 107 شيكل للمخابز .

رفع وزن ربطة الخبز لتصبح 2.800 كيلو جرام بدل 2.600 كيلوجرام مع بقاء سعر الربطة 8 شيكل.

يبدأ سريان تنفيذ هذا القرار من يوم غد الثلاثاء الموافق 19/7/2022 وقد جاء هذا القرار بعد التفاوض بين الوزارة و المطاحن المنتجة للدقيق وجمعية أصحاب المخابز.

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