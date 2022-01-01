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التعليم توضح تفاصيل جديدة حول نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022

الإثنين 18 يوليو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم توضح تفاصيل جديدة حول نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022



غزة/ سما /

ذكر مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم برام الله محمد عواد، أن تحديد موعد نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الجاري 2022، سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينًا أن النتائج سيتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وأفاد في تصريح صحفي اليوم الإثنين، بأن عمليات التصحيح مستمرة في مبحثي التربية الدينية والتكنولوجيا ومن المتوقع أن تنتهي عمليات التصحيح نهاية هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بمصداقية النتائج، أوضح أن كل سؤال في كل سؤال في كل مبحث يصحح مرتين من قبل مصححين مختلفين كل واحد لا يعرف عن العلامة التي وضعها الأول وهناك تدقيق ومطابقة للأسئلة والإجابات، إضافة إلى أن العلامات تمر ب 6 عمليات جمع إضافة لجمع الكمبيوتر ومن ثم ترسل الأوراق لمركز الفرز لفرزها وإدخالها ومطابقتها ثم القيام بالجمع النهائي من خلال حاسبين حيث تتم المطابقة بين نتائج الحاسب الأول والثاني ما يؤكد عدم إمكانية وجود خطأ في أي نتيجة".

وفيما يخص مراعاة الطلبة في تصحيح الأسئلة “الصعبة” قال عواد، إن هذا الأمر متروك للجان التصحيح والتي تنتصر لمصلحة الطالب، داعيا الطلبة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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