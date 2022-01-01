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الصحة بغزة : 600 إصابة بكورونا اليوم ذورة و الموجة الخامسة خلال أسبوعين

الأحد 17 يوليو 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 600 إصابة بكورونا اليوم ذورة و الموجة الخامسة خلال أسبوعين



غزة/ سما /

قالت وزارة الصحة، إن قطاع غزة يشهد ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد دخوله الموجة الخامسة منذ عدة أيام.

وذكر رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي بالوزارة هيثم عمران أنه تم تسجيل 600 إصابة بفيروس كورونا اليوم و400 إصابة أمس، فيما تم إدخال 17 حالة مصابة للمشافي بينها واحدة خطيرة.

وأوضح عمران، أن الأيام المقبلة ستشهد تسجيل أعداد أكبر بالإصابات نظرًا لشدة الموجة الحالية وسرعة انتشارها، متوقعًا بلوغ الموجة الخامسة ذروتها خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة عزّزت من جهوزيتها لمواجهة هذه الموجة من خلال نشر مراكز الفحص والتطعيم في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز غرف العناية المركزية. 

ودعا عمران، المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة للفيروس لغير المطعمين، واستكمال باقي الجرعات المعززة للذين تلقوا اللقاحات.

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