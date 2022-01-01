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فاكهة تقتل السرطان ...

السبت 16 يوليو 2022 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فاكهة تقتل السرطان ...



وكالات - سما-

 لا تزال آثار النظام الغذائي على السرطان غير مدروسة إلى حد كبير، لكن الأبحاث المبكرة أظهرت أن فاكهة واحدة، يُزعم أن لها خصائص طبية، يمكن أن تبطئ من انتشار المرض، فيما تشير أبحاث أخرى إلى أنها قد تعزز أداء العلاجات التقليدية، أو تقتل بشكل انتقائي عدة أنواع من الخلايا السرطانية.

ويدور الحديث عن فاكهة الغرافيولا التي تسمى أيضا القشطة الشائكة وتأتي من أشجار الغابات المطيرة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم استهلاكها بشكل شائع، وفق موقع "express" البريطاني.

وفقا لـ ويب ميد "القشطة الشائكة غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المعروفة بتعزيز صحة المناعة".

تظهر الأبحاث أن تلك الفاكهة تقوي جهاز المناعة من خلال تحسين القدرة على الدفاع ضد مسببات الأمراض وتعزيز تدمير الجذور الحرة.

بحثت بعض الدراسات آثار الفاكهة على السرطان، وإمكانية أنها قد تساعد في قتل الخلايا الخبيثة بشكل انتقائي.

وجد بحث نشر في مجلة "Natural Products" أن تأثيرات القشطة الشائكة على السرطان لم تتم مقارنتها بدواء دوكسوروبيسين (يسمى أيضا الأدريامايسين) فحسب، بل تجاوزتها بشكل صارخ في الدراسات المختبرية.

اقترح البحث، أن مركبين مستخلصين من بذور تلك الفاكهة أظهرا تأثيرات مماثلة لـ دوكسوروبيسين وهو دواء يستخدم على نطاق واسع في العلاج الكيميائي للسرطان.

فيما وجد الباحثون أن مركبين في النبات دمرا بشكل انتقائي الخلايا السرطانية في القولون بقوة 10000 مرة أعلى من دوكسوروبيسين.

بينما وجد باحثون في جامعة بوردو أن مستخلص أوراق القشطة الشائكة قد قضت على الخلايا السرطانية في ستة أنواع على الأقل من السرطان وكانت فعالة بشكل خاص ضد خلايا سرطان البروستاتا (يصيب واحد من كل 8 رجال في المملكة المتحدة) والتهاب البنكرياس.

ومع ذلك، يبدو أن مستخلص القشطة الشائكة يعمل أيضا على الخلايا السرطانية في القولون والثدي، مما يترك الخلايا السليمة على حالها، وهو ما لا يستطيع العلاج الكيميائي القيام به.

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