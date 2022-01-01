تقرير: تفشي ظاهرة العنصرية الإسرائيلية ضد فلسطينيي الـ48

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير أعدته القناة 12 الإسرائيلية، عن تفشي ظاهرة العنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد فلسطينيي أراضي عام 1948.

وتطرق التقرير إلى قيام أحد المواطنين العرب بحجز شقة سكنية خلال فترة عيد الأضحى المبارك في منطقة حيفا، وحين علم مالكها رد عليه: "اعذرني لا يمكنك استئجار الشقة المذكورة، الأمر سيؤدي الى مشاكل كبيرة، فهم يرفضون العرب" في إشارة إلى الإسرائيليين.

وعقب المواطن في حديثه عن القضية بالقول إن "هناك عنصرية متفشية والأمر مقلق إنه تم نزع عطلتنا من منطلقات عنصرية فظة، لا أريد أن أفكر كيف سيكون الرد لو تم رفض الطلب لإسرائيلي في أوروبا، على الفور سيتم الحديث عن معاداة السامية وما الى ذلك".

وعقب مركز ضحايا العنصرية بالقول "للأسف هذه الحالة ليست فردية، حيث وفقا لمسح أجراه المركز في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، فإن 94٪ من المشاركين في العينة العربية أكدوا تعرضهم للعنصرية في الأماكن العامة، ويعكس المعطى مدى تجذر هذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي.