السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل قبل تطبيق حل الدولتين وتنفيذ مبادرة السلام العربية

وكالات - سما-

أوضح وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير ، صباح اليوم (السبت) ، في مقابلة مع شبكة CNN ، أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف السعودية - وأن التطبيع مع إسرائيل لن يكون ممكناً إلا بعد تطبيق حل الدولتين.

وقال ان السعودية تؤيد "مبادرة السلام العربية" التي يتمثل موقفها فيها في أن "السلام مع إسرائيل يأتي في نهاية العملية وليس في بدايتها"، وقال الجبير هذا بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال في جدة - حيث وصل عن طريق الطيران المباشر من إسرائيل - وبعد الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات ، ومن بين أمور أخرى ، سيتم فتح المملكة العربية السعودية للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل .

وحول توقيع "اتفاقيات إبراهيم" مع دولة إسرائيل من قبل بعض الدول العربية ، قال الجبير إنها قرارات مستقلة لدول عربية. وردا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع أيضا أن تنضم السعودية إلى هذه الاتفاقيات ، أجاب: "لقد أوضحنا أننا بحاجة إلى عملية يتم فيها تنفيذ مبادرة السلام العربية. نحن ملتزمون بحل الدولتين وهذا هو هدفنا. المطالبة بالسلام ".

وشدد الجبير على أن السلام مع إسرائيل "قرار استراتيجي" ، لكن هناك مطالب معينة يجب تلبيتها قبل تنفيذ هذا القرار.

كما تضمن البيان المشترك للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ، اللتين أبرمتا جميع الاتفاقيات بموجب "إعلان جدة" ، فقرة بعنوان "القضايا الإسرائيلية الفلسطينية" ، والتي نصت على أن "الجانبين أكدا التزامهما المستمر بالدولتين. دولة فلسطينية ذات سيادة ومستمرة "." جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل ، باعتبارها السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، وفقا للمعايير المعترف بها على المستوى الدولي ومبادرة السلام العربية ".

وأشار القادة إلى عزمهم على الحفاظ على التنسيق الوثيق في الجهود المبذولة لتشجيع الأطراف على التعبير - من خلال السياسات والإجراءات - عن التزامهم بحل الدولتين. وترحب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بكل الجهود للمساهمة في تحقيق سلام عادل وشامل. في المنطقة."