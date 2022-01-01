  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه

السبت 16 يوليو 2022 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه



غزة / سما /

هاجم أب واثنان من أبنائه، شاباً، مستخدمين سكاكين وآلات حادة، وأقدموا على قطع أذنه، ومحاولة نحره، ما تسبب بإصابته بصورة بالغة.

وقالت مصادر محلية: إن المواطن ونجليه، باغتوا الشاب الذي يبلغ من العمر "25 عاماً"، خلال سيره في أحد شوارع مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد ظهر أمس، ووجهوا إليه طعنات متتالية في رقبته، قبل أن يحاول أحدهم نحره، ما تسبب بقطع في إذنه، وإصابته بجرح قطعي كبير في رقبته.

ونقل المصاب إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث وصفت حالته الصحية بالخطيرة.

ووصلت قوة كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً عاجلاً، وبدأت بإجراءات توقيف الجناة الثلاثة.

ولم تعرف خلفية الحادث التي وصفت بالصادمة، غير أن مواطنين استنكروا مثل هذه الأفعال التي وصفوها بالمشينة، وسط مطالبات بوقف مسلسل الجرائم الخطيرة في القطاع.

ووقعت الجريمة المذكورة بعد أقل من 18 ساعة، على جريمة شمال القطاع، التي قُتل فيها مواطن وابنته، بعد أن فتح شاب، النار على أنسبائه بصورة عشوائية.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

البيان الأميركي حول العلاقة الأميركية الفلسطينية عقب زيارة الرئيس بايدن

صور : بايدن يصل بيت لحم للقاء الرئيس عباس

لهذا السبب .. هآرتس: ارتياح إسرائيلي من زيارة بايدن والسلطة تشعر بخيبة الأمل

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة ونشكركم على دعم الاونروا والمستشفيات

شاهد : مغنية اسرائيلية تضع بايدن في موقف محرج وترفض مصافحته

بيان الرئاسة الفلسطينية لمناسبة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى فلسطين ...

بعد القرار السعودي .. نتنياهو يبعث رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان

الأخبار الرئيسية

ديبلوماسي اسرائيلي : كوخافي سيزور الرياض رسميا لاول مرة بعد لقاءات سرية عديدة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة والنصيرات

الاعلام العبري : القبة الحديدية تعترض صاروخين اطلقا من غزة تجاه عسقلان

بايدن: حذرت محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي

البيان الأميركي حول العلاقة الأميركية الفلسطينية عقب زيارة الرئيس بايدن

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم