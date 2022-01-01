غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه

غزة / سما /

هاجم أب واثنان من أبنائه، شاباً، مستخدمين سكاكين وآلات حادة، وأقدموا على قطع أذنه، ومحاولة نحره، ما تسبب بإصابته بصورة بالغة.

وقالت مصادر محلية: إن المواطن ونجليه، باغتوا الشاب الذي يبلغ من العمر "25 عاماً"، خلال سيره في أحد شوارع مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد ظهر أمس، ووجهوا إليه طعنات متتالية في رقبته، قبل أن يحاول أحدهم نحره، ما تسبب بقطع في إذنه، وإصابته بجرح قطعي كبير في رقبته.

ونقل المصاب إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث وصفت حالته الصحية بالخطيرة.

ووصلت قوة كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً عاجلاً، وبدأت بإجراءات توقيف الجناة الثلاثة.

ولم تعرف خلفية الحادث التي وصفت بالصادمة، غير أن مواطنين استنكروا مثل هذه الأفعال التي وصفوها بالمشينة، وسط مطالبات بوقف مسلسل الجرائم الخطيرة في القطاع.

ووقعت الجريمة المذكورة بعد أقل من 18 ساعة، على جريمة شمال القطاع، التي قُتل فيها مواطن وابنته، بعد أن فتح شاب، النار على أنسبائه بصورة عشوائية.