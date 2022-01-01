ديبلوماسي اسرائيلي : كوخافي سيزور الرياض رسميا لاول مرة بعد لقاءات سرية عديدة

القدس المحتلة/سما/

كشف دبلوماسي اسرائيلي أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي يعتزم التوجه إلى الرياض في زيارة رسمية وعلنية هي الأولى من نوعها إلى السعودية"، في خطوة تشكل فاتحة لتوثيق العلاقات الأمنية بين البلدين.

وقال الدبلوماسي وفقا لصحيفة "إيلاف" إن "هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء سابق جمع كوخافي برئيس هيئة الأركان العامة السعودي (الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي) في البحرين قبل ثلاثة أشهر، بحضور رؤساء أركان البحرين والإمارات وقطر ومصر، وذلك في مقر الأسطول الخامس الأميركي في المنامة تحت رعاية قائد قوات سنتكوم الاميركية للشرق الاوسط والخليج".

تأتي هذه المعلومات التي لم تؤكدها أطراف أخرى في خضم زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي كانت إسرائيل محطتها الأولى، حيث أعلن أن هناك تقدماً على صعيد توسيع اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل وبعض دول الخليج والدول العربية والاسلامية. وكان بايدن اجتمع بكوخافي واتفق معه على ترتيب لقاء علني ورسمي بينه وبين رئيس الاركان السعودي لتوثيق العلاقات الامنية بين البلدين.





وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي امير ايشل كان زار الرياض سراً قبل أكثر من شهرين، ووقع مع مسؤولين أمنيين في السعودية على اتفاقيات في غاية الحساسية والأهمية، وبما يشمل ترتيب أوضاع جزيرتي تيران وصنافير بين إسرائيل والسعودية من الناحية الأمنية والعبور الجوي والبحري الاسرائيلي بمحاذاة هاتين الجزيرتين.



رئيس الأركان البحريني ذياب بن صقر النعيمي مستقبلاً كوخافي في المنامة في مارس الماضي

وكانت السعودية اعلنت الجمعة فتح أجوائها أمام "جميع الناقلات الجوّية"، وبما يعني ضمناً السماح للطائرات المدنية الإسرائيلية بالعبور في أجوائها، بالشكل الذي يتلائم وشروط الملاحة الجوية الدولية، في خطوة اعتبرها رئيس الحكومة الاسرائيلي يائير لابيد فاتحة لتطوير العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وافتتح بايدن أولى هذه الرحلات مغادراً من تل ابيب الى جدة بشكل مباشر.