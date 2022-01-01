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كهرباء غزة توضح أنباء رفع تسعيرة الطاقة في القطاع

السبت 16 يوليو 2022 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة توضح أنباء رفع تسعيرة الطاقة في القطاع



غزة /سما/

تحدث مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة م. محمد ثابت، مساء الجمعة، حول إمكانية رفع تسعيرة الطاقة في القطاع، وذلك عقب رفع الاحتلال السعر بدءً من الشهر المقبل.

وقال ثابت في تصريح صحفي: "إنه لا يوجد تغيير على تسعيرة الكهرباء في قطاع غزة، مضيفًا: "منذ نشأت شركة الكهرباء لم نشهد أي تغيّر على سعر الطاقة الموزعة لمختلف محافظات القطاع".

وأكد أن الشركة تعاني هذه الأيام من ازدياد نسبة العجز في كمية الطاقة المنتجة، بسبب الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة.

وأشار ثابت إلى أن العمل على إمداد محطة توليد الكهرباء بالغاز جارٍ حتى الآن، بهدف زيادة كمية الطاقة المنتجة وبالتالي سد نسبة العجز.

وفيما يخص موعد الانتهاء من المشروع، كشف أنه من المتوقع الوصول إلى آخر مرحلة بالمشروع خلال السنوات القريبة المقبلة، آملًا ألا تحدث موانع تعيق عمل وسير المشروع.

ويذكر أن الهيئة المسؤولة عن الكهرباء في حكومة الاحتلال اتخذت، منذ أسبوع ونصف، قرارًا يقضي بارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين بـ 9.6%.

ويُشار إلى أن الارتفاع الأصلي لأسعار الكهرباء وصل إلى 15% بعد أن سجّل سعر الفحم قفزة حادة بسعره أي ما يعادل 160%، لكنّ الهيئة المخولة بضبط أسعار الكهرباء والمحروقات قررت أن ترفع الأسعار تدريجيا بدءًا من آب/ أغسطس المقبل وحتى عام 2026.

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