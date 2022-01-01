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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة والنصيرات

السبت 16 يوليو 2022 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة والنصيرات



غزة /سما/

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة عنيفة مستهدفا موقعا للمقاومة الفلسطينية بمدينة غزة واخر بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية  ان طائرات الاحتلال الحربية أطلقت خمسة صواريخ على الاقل صوب موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة.

ودوت الانفجارات بشكل عنيف جنوب غرب المدينة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

كما تصاعدت ألسنة الدخان من الموقع المستهدف والذي تعرض لاضرار مادية جسيمة.

وفي وقت لاحق قصفت طائرات الاحتلال موقع شهداء النصيرات وسط القطاع ما الحق اضرارا مادية جسيمة به.

وقال جيش الاحتلال اعلن في وقت سابق سقوط صاروخين على مدينة عسقلان الى الشمال من قطاع غزة.

واعلن جيش الاحتلال استهداف موقع مخصص لانتاج المواد اللازمة لانتاج الصواريخ محلية الصنع محملا حركة حماس المسؤولية عن اطلاق الصواريخ.

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