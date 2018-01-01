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بايدن: حذرت محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي

السبت 16 يوليو 2022 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: حذرت محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي



جدة /وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال بايدن في أعقاب اللقاء مع ولي العهد السعودي، يوم الجمعة، إن قضية خاشقجي "كانت على رأس جدول اللقاء".

وأضاف بايدن أن "ما حدث لخاشقجي كان فظيعا... وأكدت بوضوح أنه في حال حدث أي شيء من هذا القبيل مجددا، فإنهم سيواجهون ردا وأكثر من ذلك".

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر عام 2018، في ما قالت السعودية إنه "عملية مارقة"، ونفت إعطاء القيادة السعودية أي أوامر بقتل الصحفي.

بدورها، أشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الأمير محمد بن سلمان كانت له علاقة بقتل الصحفي.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عدد من المسؤولين السعوديين الذين يعتقد أنهم شاركوا في جريمة قتل الصحفي، دون أن توجه أي اتهام إلى ولي العهد والقيادة السعودية.

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