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الزق: الرئيس لم يتزحزح عن الثوابت الوطنية في كلمته الواضحة

الجمعة 15 يوليو 2022 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزق: الرئيس لم يتزحزح عن الثوابت الوطنية في كلمته الواضحة



غزة / سما /

 أكد أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق أن الرئيس محمود عباس أوصل الرسالة بشكل واضح إلى نظيره الأميركي؛ بأن شعبنا يسعى للحرية والاستقلال والسيادة الوطنية، وليس الهدف هو تحسين الظروف الاقتصادية بل دولة ذات سيادة على قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية عاصمة لها.

وقال الزق في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الجمعة، إن سيادة الرئيس يدرك تماما أنه ثابت على الثوابت الوطنية ولم يتزحزح عنها بكلمته الواضحة والصريحة خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وقضيتنا ليست اقتصادية إنما سيادة وطنية واستقلال وهذا الموقف يعبر عن شعبنا الفلسطيني.

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