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5 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة 15 يوليو 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/ سما/

أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على مقدرات شعبنا وممتلكاته.

وأفاد الناطق الإعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز مما ادى لوقوع 5 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق الشديد عولجوا ميدانيا.

ولفت شتيوي أن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي بكثافة خلال محاولتهم اقتحام البلدة ونصب كمائن بهدف اعتقال الشبان إلا ان المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب ذلك أجبرتهم على التراجع دون وقوع اصابات بالرصاص الحي ودون تسجيل اعتقالات.

وأشار شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المؤكدة على استمرار المقاومة الشعبية والمطالبة بتصعيدها في كل محافظات الوطن.

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