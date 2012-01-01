سافر مع شركة الطيران الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية

رفع العلم الوطني السعودي بنسبة 13%



تم تصنيف "الخطوط الجوية السعودية" (سعودية) كأسرع شركة طيران نامية في المنطقة، في استعراض لأقوى العلامات التجارية على مستوى العالم.



كشف التقرير السنوي الصادر عن أفضل 50 شركة طيران في "براند فاينانشال" أن شركة النقل الوطنية السعودية نمت بنسبة 13٪، مع تصنيفها كعلامة تجارية "إيه".

وقد أدى النمو مزدوج الأرقام إلى تصنيف شركة الطيران على أنها "أسرع علامة تجارية نامية في الشرق الأوسط".



وقد أدى هذا النمو إلى تصنيف السعودية على أنها "أسرع علامة تجارية نامية في مجال الطيران" في الشرق الأوسط.



في كل عام، تقيم مؤسسة ®Brand Finance الاستشارية لتقييم العلامة التجارية 5000 من "أكبر العلامات التجارية" وتنشر حوالي 100 تقرير، وترتب العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.



يمكن أن يعزى الإنجاز الأخير لشركة الطيران إلى عدة عوامل: النمو العام في شبكة الطرق التابعة له، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة أعداد الركاب، والتحسينات في المنتجات، وصالات الإقامة، وخدمات الضيوف.



وتشمل التطورات الأخرى افتتاح أكبر صالون سكاي تيم في العالم، وصالة الفرسان الرئيسية بصحدية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وصالة الطهاة على متن السفينة، ونظام IFE جديد.



ويبلغ أسطول السعودية ما يقرب من 150 طائرة إيرباص وبوينغ ضيقة الجسم وواسعة، تعمل في أكثر من 100 وجهه، وأعلنت الخطوط الجوية أنها ستضيف 10 خطوط جديدة إلى شبكتها هذا العام.



وقال رئيس التسويق بمجموعة السعودية خالد طاش "إن العلامة التجارية لشركة الطيران تمثل رمزا للعلامة التجارية للأمة. ومع ازدهار النظام الإيكولوجي السياحي وعدد الزوار على مستوى عال على الإطلاق، فإن السعودية في وضع جيد لمواصلة التسارع باعتبارها أجنحة رؤية البلاد 2030.



وفي إطار "رؤية 2030"، تعتزم السعودية زيادة عدد السياح إلى 100 مليون سائح، علما أن عدد الزوار الدينيين يصل إلى 30 مليون زائر من هذا الهدف بحلول عام 2030.

يعكس الإنجاز الأخير لشركة الطيران - أسرع علامة تجارية نامية في منطقة الشرق الأوسط- طفرة أداء العلامة التجارية السعودية، والتي تعزى إلى النمو الإجمالي في شبكة الخطوط؛ والتوسع في الأسواق الجديدة؛ الزيادة في أعداد الركاب، والتحسينات في المنتج على متن الطائرة، والصالات، وخدمات الضيوف.



اختراعات جديدة تتضمن افتتاح أكبر صالون سكاي تيم في العالم، صالون الفرسان الرئيسي بصحراء السعودية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة؛ خدمة الطهاة على اللوحة؛ ونظام IFE حديث الطراز مزود بقابلية اتصال عالمية المستوى.



وتحدث رئيس التسويق بمجموعة السعودية، السيد خالد طاش، عن تسليم التأثير، والذي يلمع في الترتيب "إن العلامة التجارية لشركة الطيران تمثل رمزا للعلامة التجارية للأمة. ومع ازدهار النظام البيئي السياحي وارتفاع عدد الزوار بشكل استثنائي، فإن السعودية في موقع جيد لمواصلة التسارع باعتبارها أجنحة رؤية البلاد 2030.



وفي إطار رؤية 2030، تعتزم السعودية زيادة عدد السياح إلى 100 مليون سائح وعدد الزوار الدينيين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.



يبلغ أسطول السعودية ما يقرب من 150 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ ذات الحجم الصغير وواسعة النطاق، تعمل في أكثر من 100 وجهه.



وستضيف الشركة 10 خطوط جديدة للشبكة هذا العام، والتي تشمل مدنا أطلقت مؤخرا وهي: أمستردام (هولندا)، عنتيبي (أوغندا)، وبانكوك (تايلند)، وبرشلونة (إسبانيا)، ومراكش (المغرب)، وملقة (إسبانيا)، وموسكو (روسيا)، وبكين (الصين)، وجزيرة ميكونوس اليونانية، سيول (كوريا الجنوبية)، وشيكاغو (الولايات المتحدة الأميركية) ستتوفر قريبا.



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عن براند فاينانس



براند فاينانس هي شركة استشارية رائدة لتقييم العلامة التجارية في العالم. من خلال تضييق الفجوة بين التسويق والتمويل لأكثر من 25 عاما، يقيم "تمويل العلامة التجارية" قوة العلامات التجارية، ويحدد قيمتها المالية لمساعدة المؤسسات بكافة أنواعها على اتخاذ قرارات إستراتيجية.



يوجد مقر شركة براند فاينانس في لندن، وله مكاتب في أكثر من 20 دولة، ويقدم خدمات في جميع القارات. في كل عام، يجري تمويل العلامة التجارية أكثر من 5000 تقييم للعلامات التجارية، مدعوما بأبحاث السوق الأصلية، وينشر ما يقرب من 100 تقرير تصنف العلامات التجارية عبر جميع القطاعات والبلدان.



إن "تمويل العلامة التجارية" هي شركة محاسبية منظمة، تقود عملية توحيد العلامات التجارية في صناعة تقييم العلامة التجارية. كانت شركة براند فاينانشال أول شركة مصدق عليها من قبل مدققي حسابات مستقلين لتوافقها مع كل من ISO 10668 و ISO 20671، كما أنها حصلت على الموافقة الرسمية من مجلس معايير محاسبة التسويق (MASS) في الولايات المتحدة.



عن الخطوط الجوية السعودية



يذكر أن الخطوط الجوية السعودية هي الناقل الوطني للعلم في السعودية التي تملك قاعدة عملياتها الرئيسية في جدة، وتأسست الشركة عام 1945، وهي إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط. وتسير الخطوط الجوية السعودية، التي ترتبط بأكثر من 85 وجهة دولية حول العالم، رحلات روتينية إلى الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ونظرا للنمو السريع للمملكة العربية السعودية كمركز أعمال رئيسي، وأن عددا كبيرا من الناس يزورون هنا بانتظام لأغراض تجارية أو سياحية أو دينية ، تواصل الخطوط الجوية السعودية زيادة رحلاتها إلى المنطقة من أجزاء مختلفة من العالم.



يذكر أن الخطوط الجوية السعودية، وهي عضو في المنظمة العربية للناقلات الجوية، لا تشغل الرحلات الداخلية والدولية في المملكة فحسب، بل تقوم أيضا بالترتيبات الخاصة برحلات التأجير الدولية لإدارة عدد متزايد من الركاب خلال مواسم الذروة مثل موسم الحج وموسم الأعياد الرمضانية.



منذ أكثر من سبعة عقود، تعمل الخطوط الجوية السعودية في مرافق الترفيه الحديثة للمسافرين. كانت منشآت الترفيه المتقنة في الجو التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية المفضلة منذ فترة طويلة بين الركاب. لذا، إذا كنت تخطط لركوب رحلة طويلة مع السعودية، فإنك بحاجة إلى الحصول على نظرة شاملة على المرافق الترفيهية التي يمكنك توقعها على متن الطائرة.



يذكر أن السعودية هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمنظمة العربية للنقل الجوي (WACO). وهي إحدى 19 شركة طيران عضو في تحالف سكاي تيم منذ عام 2012.



حصلت السعودية على العديد من الجوائز والتقديرات الرفيعة في هذا المجال. ومؤخرا، صنفت هذه الشركة على أنها شركة طيران عالمية كبرى ذات خمسة نجوم من قبل "جمعية تجارب الركاب" (APEX)، ومنحت شركة الخطوط الجوية وضع الماس من قبل "أبيك للسلامة الصحية".



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