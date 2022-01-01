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5500 جمع شمل والاف تصاريح العمال لغزة

إسرائيل تقدم خطوات "لبناء الثقة" مع السلطة عشية زيارة بايدن

الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقدم خطوات "لبناء الثقة" مع السلطة عشية زيارة بايدن



القدس المحتلة/سما/

صادق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على سلسلة من الخطوات، "لبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأعلن منسق الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، الثلاثاء، أن "خطوات بناء الثقة" جاءت بعد اجتماع وزير الجيش مع الرئيس الفلسطيني الأسبوع الماضي وكذلك قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأعلن أن هناك خطوات (بناء ثقة) أخرى يتم النظر فيها في هذه الأيام.

وفيما يلي الخطوات التي تمت المصادقة عليها:

أولا: الموافقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، بالإضافة إلى 12,000 تمت الموافقة عليهم سابقاً.

ثانيا: المصادقة على 6 خرائط هيكلية للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وتأكيد الصلاحية في حزما، حرملة؛ إذن بالإيداع في افقيقس، حارس، كيسان وبتير.

ثالثا: زيادة حصة العمال من قطاع غزة المسموح لهم بالدخول للعمل والتجارة في إسرائيل بـ 1500 عامل إضافي، لتصبح الحصة الإجمالية 15,500.

رابعا: فتح معبر جديد "سالم" - في شمال الضفة الغربية، وهو معبر سيارات لغرض دخول عرب اسرائيل الى مدينة جنين.

وقال منسق الحكومة الإسرائيلية إنه يتم النظر في خطوات إضافية لبناء الثقة، وفي حالة الموافقة عليها، سيتم نشر بيان منفصل حولها.

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