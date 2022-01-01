البيت الابيض يعلن عن برنامج زيارة بايدن الى المنطقة..

غزة / سما /

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الأربعاء إسرائيل في زيارة تستمر حتى عصر الجمعة الى السعودية.

وفيما يلي برنامج زيارة بايدن بتوقيت القدس حسب البروتوكول الأمريكي المسبق للرئيس الأمريكي.

الاربعاء:

١٥:٢٥ – ١٦:٢٥ – وصول بايدن إلى المطار وحفل استقبال رسمي

١٦:٢٥ – ١٧:١٥ – خروج بايدن من المطار إلى متحف ضحايا النازية

١٧:٥٥ – ١٨:٤٥ – زيارة بايدن إلى متحف ضحايا النازية (لابيد سيصل قبله بـ٥ دقائق).

١٩:٠٠ – وصول بايدن إلى فندق إقامته

الخميس

١١:١٥ – وصول بايدن إلى فندق "فولدوف"، حيث سيلتقي مسؤولين إسرائيليين

١١:١٥ – ١١:٣٠ – لقاء شخصي مع لابيد

١١:٣٠ – ١٢:١٥ – لقاء رسمي بين الوفدين الأميركي والإسرائيلي

١٢:١٥ – ١٣:٠٠ – مؤتمر صحافي مشترك

١٣:٣٠ – ١٤:١٥ – لقاء رباعي يضمّ بايدن ولابيد ورئيس وزراء الهند ورئيس الإمارات

١٤:١٥ – بايدن يغادر إلى فندقه

١٦:١٥ – ١٧:١٥ – لقاء بين بايدن والرئيس الإسرائيلي في مقرّ إقامة الأخير

١٧:١٥ – ١٧:٣٠ – لقاء شخصي مع زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو

١٧:٣٠ – ١٨:٠٠ – مراسم منح وسام من الرئيس الإسرائيلي لبايدن

١٨:١٥ – بايدن يغادر إلى فندقه

١٩:٥٠ – وصول بايدن إلى "المكابياه" ولقاء مع ٢٥٠ مواطنًا أميركيًا دون أي حضور إسرائيلي

٢٠:٣٠ – بايدن يغادر إلى فندقه

الجمعة

١٠:٣٠ وصول مستشفى المطلع

١١:٠٠ مغادرة مستشفى المطلع

١١:٣٠ وصول المقاطعة (بيت لحم)

١٣:٠٠ من المقاطعة احتمال زيارة قصيرة لكنيسة المهد ومن ثم إلى مهبط الطائرات، في بيت لحم (هليكوبتر لمطار اللد)

بايدن يغادر إلى جدة (السعودية)