البيت الابيض يعلن عن برنامج زيارة بايدن الى المنطقة..

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الأربعاء إسرائيل في زيارة تستمر حتى عصر الجمعة الى السعودية.
وفيما يلي برنامج زيارة بايدن بتوقيت القدس حسب البروتوكول الأمريكي المسبق للرئيس الأمريكي.
الاربعاء:
١٥:٢٥ – ١٦:٢٥ – وصول بايدن إلى المطار وحفل استقبال رسمي
١٦:٢٥ – ١٧:١٥ – خروج بايدن من المطار إلى متحف ضحايا النازية
١٧:٥٥ – ١٨:٤٥ – زيارة بايدن إلى متحف ضحايا النازية (لابيد سيصل قبله بـ٥ دقائق).
١٩:٠٠ – وصول بايدن إلى فندق إقامته
الخميس
١١:١٥ – وصول بايدن إلى فندق "فولدوف"، حيث سيلتقي مسؤولين إسرائيليين
١١:١٥ – ١١:٣٠ – لقاء شخصي مع لابيد
١١:٣٠ – ١٢:١٥ – لقاء رسمي بين الوفدين الأميركي والإسرائيلي
١٢:١٥ – ١٣:٠٠ – مؤتمر صحافي مشترك
١٣:٣٠ – ١٤:١٥ – لقاء رباعي يضمّ بايدن ولابيد ورئيس وزراء الهند ورئيس الإمارات
١٤:١٥ – بايدن يغادر إلى فندقه
١٦:١٥ – ١٧:١٥ – لقاء بين بايدن والرئيس الإسرائيلي في مقرّ إقامة الأخير
١٧:١٥ – ١٧:٣٠ – لقاء شخصي مع زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو
١٧:٣٠ – ١٨:٠٠ – مراسم منح وسام من الرئيس الإسرائيلي لبايدن
١٨:١٥ – بايدن يغادر إلى فندقه
١٩:٥٠ – وصول بايدن إلى "المكابياه" ولقاء مع ٢٥٠ مواطنًا أميركيًا دون أي حضور إسرائيلي
٢٠:٣٠ – بايدن يغادر إلى فندقه
الجمعة
١٠:٣٠ وصول مستشفى المطلع
١١:٠٠ مغادرة مستشفى المطلع
١١:٣٠ وصول المقاطعة (بيت لحم)
١٣:٠٠ من المقاطعة احتمال زيارة قصيرة لكنيسة المهد ومن ثم إلى مهبط الطائرات، في بيت لحم (هليكوبتر لمطار اللد)
بايدن يغادر إلى جدة (السعودية)