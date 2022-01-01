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مستوطنون يقتلعون 450 شجرة شمال رام الله

الإثنين 11 يوليو 2022 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتلعون 450 شجرة شمال رام الله



رام الله / سما /

 اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، 450 شجرة في منطقة السهل، الواقعة بين أراضي ترمسعيا والمغير، شمال مدينة رام الله.

وأفاد منسق جمعية المزارعين الفلسطينيين الخيرية محمد علوان، بأن عددا من مستوطني مستوطنة "عادي عاد"، المقامة على أراضي بلدتي ترمسعيا والمغير، اقتحموا "منطقة السهل"، واقتلعوا 200 شجرة زيتون تعود للمواطن طلال جبارة من ترمسعيا، و250 شجرة برقوق ودراق وعنب ولوزيات تعود للمواطن محمد السويكي.

وأضاف علوان وفق الوكالة الرسمية، أن هذا ليس الاعتداء الأول على المنطقة، إذ قام المستوطنون قبل عدة أيام بإحراق مركبة في ترمسعيا، واعتدوا على امرأة مسنة وأبنائها، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

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