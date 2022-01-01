محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن محلل إسرائيلي، قوله إن المرحلة القادمة قد تشهد حربا جوية بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.



وقال المحلل الإسرائيلي تسفي يحزكيلي، إن ما حدث مؤخرا من إطلاق حزب الله طائرات مسيرة فوق حقل كاريش للغاز، يمكن أن يطلق عليه بداية الحرب الجوية بين إسرائيل وحزب الله.



وأضاف: "نحن وحسن نصرالله (أمين عام الحزب) نخوض اشتباكات في عدة ميادين، ودخلت الساحة الجوية على الخط في الأسبوع الماضي وعلى إسرائيل أن تنتبه لها، لأنها سوف تبقينا مشغولين في المستقبل القريب، وسوف تجتذب هذه الساحة الكثير من النار".



وحذر يحزكيلي من "تحسن قدرات حزب الله الجوية، والتي عزاها إلى نجاح الإيرانيين في استنساخ قدرات الطائرات بدون طيار الأمريكية والتي اشتروها من حركة طالبان بعد انسحاب الأمريكيين".



وقال المحلل إن عدم رد "إسرائيل" على الخطوة التي قام بها الحزب ستشجعه على تكرار الموضوع مرة أخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحزب قادر على المناورة، و"يعلم أننا لن نذهب إلى الحرب بسبب الطائرات بدون طيار".

وأعلن حزب الله مطلع الشهر الجاري، أنه أطلق 3 طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه حقل "كاريش" للغاز جنوبي لبنان، للقيام بـ"مهام استطلاعية"، في حين زعم الاحتلال أنه اعترض الطائرات الثلاث.