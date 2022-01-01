  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 13 العبرية : الحرب مع حزب الله تقترب ونصر الله مستمر في استفزازنا

الجمعة 08 يوليو 2022 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 العبرية : الحرب مع حزب الله تقترب ونصر الله مستمر في استفزازنا



القدس المحتلة/سما/

توقع المحلل الإسرائيلي في القناة 13 العبرية تسفي يحزكيلي أن تشهد المرحلة القادمة حرباً جوية بين حزب الله والاحتلال.

وقال يحزكيلي، اليوم الجمعة، أن ما يحدث "يمكن أن يطلق عليها بداية الحرب الجوية بين “إسرائيل” وحزب الله". 

وأضاف:" نحن ونصرالله نخوض اشتباكات في عدة ميادين، ودخلت الساحة الجوية على الخط في الأسبوع الماضي وعلى “إسرائيل” أن تنتبه لها؛ لأنها سوف تبقينا مشغولين في المستقبل القريب، وسوف تجتذب هذه الساحة الكثير من النار".

وقال يحزكيلي إن نصرالله وجد في الأسبوع الماضي سببًا لتشغيل طائرته بدون طيار وإرسالها إلى منصة الغاز الجديدة، بهدف إرسال رسالة مفادها أن هذه المنصة بالنسبة له هي هدف طالما لم يتم حل قضية الحدود بين “إسرائيل” ولبنان بالاتفاق بين الطرفين.

ونوه إلى أن قدرات حزب الله الجوية التي تحسنت حسب يحزكيلي والتي عزاها لشحنات الأسلحة الإيرانية الأخيرة خلال العام الماضي هي التي دفعت نصر الله إلى وضع طائراته المسيرة في مواجهة القوات الجوية “الإسرائيلية” والتي لا ترد على تحرشه بها.

وأشار إلى أن الإيرانيين نجحوا في استنساخ قدرات” الطائرات بدون طيار“ للطائرات الأمريكية بدون طيار التي قاموا بتشغيلها وتلك التي اشتروها من طالبان بعد هروب الأمريكيين، إضافة الى حملة جديدة جديرة للغاية بتحديث وتطوير وزيادة القدرات التقنية لطائرات حزب الله.

وزعم يحزكيلي بأن عدم الرد "الإسرائيلي" يشجع زعيم حزب الله على الاستمرار في التصرف بطريقته والتي كانت بدايتها جس نبض عبر إرسال ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة إلى منصة الغاز ولم ترد "إسرائيل"، وبحسب رأيه عدم الرد الإسرائيلي كان خطأ رغم أن أيدي “إسرائيل” مقيدة في قدرتها على الرد لأنها تخترق المجال الجوي اللبناني أيضا.

كما رأى أن “عدم رد “إسرائيل” سيشجع نصر الله على إرسال المزيد من الطائرات بدون طيار، وهذا يدل على قدرة نصر الله على مناورتنا فهو يعلم أننا لن نذهب إلى الحرب بسبب الطائرات بدون طيار ويمكنه من جانبه استفزازنا”.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس: نعمل على صفقة لإعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء

مقتل رئيس الوزراء السابق لليابان إثر إطلاق نار (شاهد الصور)

ألمانيا: وقف التدفئة وقطع المياه الساخنة واشارات السير..

ترتيبات وجدول زيارة بايدن الى المنطقة .. 6 مروحيات وقطار جوي و80 مركبة ومئات الحراس

الكشف عن مقبرةٍ جماعيّةٍ لحوالي ثمانين جنديًا مصريًا استُشهِدوا بفلسطين

هارتس : قلق اسرائيلي حيال عودة تنظيم فتح للعمل المسلح.. ما علاقة ابو مازن؟

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

دوامة مُسيّرات حزب الله: هبوط بأسهم شركة “أنريجيان” الاسرائيلية للطاقة ..

بوتين يحذر : سوق الطاقة مقبل على كارثة عالمية..

ألمانيا: وقف التدفئة وقطع المياه الساخنة واشارات السير..

699983-1657276934

الرئيس الإسرائيلي ورئيس وزرائه يهاتفان " أبو مازن "

ترتيبات وجدول زيارة بايدن الى المنطقة .. 6 مروحيات وقطار جوي و80 مركبة ومئات الحراس

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم