أقوى مميزات جهاز هواوي ميت بوك X برو

وكالات / سما /

قامت شركة هواوي بتزويد ويندوز سنترال الذي ساعدنا في هذه المراجعة بوحدة مراجعة من ميت بوك X برو لعام 2021. يحتوي هذا اللابتوب على معالج Intel Core i7-1165G7 CPU من الجيل الحادي عشر، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا الحصول على طراز Core i5-1135G7. يرافق وحدة المعالجة المركزية 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الملحومة (8 جيجابايت متوفرة أيضًا) ومحرك أقراص الحالة الصلبة 1 تيرابايت M.2 PCIe NVMe SSD. التخزين متاح أيضًا بسعة 512 جيجابايت من المصنع؛ يمكن ترقيته بعد الشراء. يأتي الهيكل المصنوع من الألمنيوم بألوان الزمرد الأخضر والرمادي الفلكي.

يتوفر جهاز ميت بوك X برو بشكل أساسي في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. اشتر ميت بوك x برو الآن وتمتع بجهاز ذو مواصفات عالية بسعر مميز.

لا تزال شاشة اللمس 3: 2 للكمبيوتر المحمول هي الميزة الأبرز لهذا الجهاز. بالكاد يوجد أي إطار على الإطلاق، حيث تصل نسبة الشاشة إلى الجسم إلى 91٪. هناك مساحة كافية أدناه فقط للذقن لإظهار شعار نص هواوي، ولكن هذا كل شيء. تتميز الشاشة بدقة 3000 × 2000 معززة ونقية بشكل لا يصدق، بالإضافة إلى 467 شمعة في المتر المربع من السطوع كما تم اختباره. هذا يساعد على تقليل الوهج على السطح اللامع.

قياس دقة الألوان باستخدام مقياس الألوان SpyderX Pro ، استعدت 97٪ sRGB و 75٪ AdobeRGB و 74٪ DCI-P3. قد تكون هذه النتائج أفضل قليلاً، لكن من الصعب حقًا إبداء الامتعاض من هذا العرض. إنه لمن دواعي سروري أن أرى في كل مرة أفتح فيها غطاء الكمبيوتر المحمول.

تشكل مكبرات الصوت الرباعية نظام الصوت في ميت بوك X برو، على الرغم من أنه يبدو أن ضبط Dolby Atmos قد ذهب بعيدًا. ومع ذلك، فإن الصوت الصادر من مكبري الصوت العلويين اللذين يحيطان بلوحة المفاتيح واثنين من مكبرات الصوت المنخفضة بالقرب من الجزء السفلي الأمامي من جهاز الكمبيوتر يكون واضحًا وبصوت عالٍ. إنه أحد أفضل الأصوات الذي سمعته من كمبيوتر محمول بهذا الحجم.

لوحة المفاتيح مريحة في الغالب، ولا يسبب استخدامها للكتابة طوال اليوم أي مشاكل كبيرة. المفاتيح صلبة بشكل ممتع ولديها حوالي 1.2 مم من المسافة. توجد إضاءة خلفية للمساعدة في العمل في ظروف الإضاءة المنخفضة. شكواي هنا هي عدم وجود مفاتيح التنقل (PgUp و PgDn و Home و End) ومفتاح Shift نصف الحجم على الجانب الأيسر. باعتبارك شخصًا يتجاهل مفتاح Shift الصحيح، فقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى تعتاد عليه. قارئ بصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة الموجود أعلى لوحة المفاتيح مباشرةً. إنه يعمل كما ينبغي مع Windows Hello لعمليات تسجيل الدخول السريعة والمريحة.

تم تضمين Wi-Fi 6 الآن للحصول على إنترنت لاسلكي أسرع وأكثر موثوقية، ويتوفر Bluetooth 5.1 للملحقات اللاسلكية. Huawei Share ، الذي تم تقديمه في طراز 2019 ، لا يزال موجودًا. إذا كان لديك هاتف هواوي، فيمكنك توصيله بسرعة وسهولة بالكمبيوتر المحمول عبر NFC و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك سحب الملفات ونقلها بسهولة بين الأجهزة، ويمكنك الرد على مكالمات الصوت والفيديو على الكمبيوتر المحمول الخاص بك، ويمكنك تسجيل شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك على هاتفك، ويمكنك فتح ملفات الهاتف وتحريرها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والمزيد. العيب هو أنه يعمل فقط مع أجهزة هواوي.

اختفت الآن وحدة معالجة الرسومات NVIDIA MX المنفصلة كخيار قابل للتكوين. يعتمد الكمبيوتر المحمول بدلاً من ذلك على رسومات Intel Iris Xe المدمجة ، والتي تعد عمومًا حلاً أسرع من وحدة معالجة الرسومات المنفصلة MX250 التي رأيناها في 2019 ميت بوك X برو. وحدة المعالجة المركزية Core i7-1165G7 في نموذجي ليست سريعة كما كنت أتوقع مع مشاركة جميع النوى في Geekbench 5 ، على الرغم من أن الأداء أحادي النواة ممتاز. لم ينتج عن العرض في Cinebench نتائج رائعة بشكل خاص، وأي شخص يريد أفضل أداء ممكن أن يتوخي الحذر.

بالتأكيد لم ألاحظ أي تباطؤ أثناء استخدام الكمبيوتر لتصفح الويب الكثيف وجداول البيانات والفوتوشوب ومعالجة النصوص والبريد الإلكتروني والتدفق. قد تشعر ببعض الحرارة في الأسفل، لكن الألمنيوم يبدد الحرارة جيدًا. وعلى الرغم من رقة الكمبيوتر المحمول، إلا أن إعداد التبريد بمروحة مزدوجة لم يعمل بصوت عالٍ بشكل ملحوظ في أي وقت.