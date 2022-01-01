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سرعة في الانتشار

الصحة : تزايد في أعداد إصابات كورونا و هناك أعراض جديدة

الخميس 07 يوليو 2022 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تزايد في أعداد إصابات كورونا و هناك أعراض جديدة



رام الله / سما /

أكد نائل سلمان مدير صحة طولكرم، ان هناك تزايد في أعداد إصابات فيروس كورونا ضمن الموجة الجديدة.

واكد سلمان، صباح اليوم الخميس، في تصريح لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، "ان الوزارة لم تحدد بعد فيما إذا كان هناك طفرة جديدة من كورونا أم لا، ولكن ما نراه هو أن هناك سرعة في انتشار الفيروس كما ان هناك أعراض جديدة".

ولفت سلمان إلى ان وزارة الصحة ومع حرصها على صحة المواطنين، أصدرت تعليمات للمستشفيات والدوائر الحكومية بضرورة الإلتزام بالبرتوكول الصحي.

وطالب المواطنين ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك بالابتعاد عن أماكن التجمعات كما والإلتزام بالإجراءات الوقائية.

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