  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب .. كفيف يحرق نفسه بحي النصر في غزة

الخميس 07 يوليو 2022 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. كفيف يحرق نفسه بحي النصر في غزة



غزة/ سما /

أقدم مواطن كفيف على حرق نفسه، أمام أحد البنوك في حي النصر بمدينة غزة، احتجاجا على عدم تلقيه مخصصات الشؤون الاجتماعية.

ونشر نشطاء صور لمواطنين وهم يحاولون اطفاء جسد الكفيف الذي نقل الى مشفى الشفاء مصابا بحروق خطيرة.

وظهر الشاب الكفيف في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وقت قصير من احراق نفسه وهو يناشد بمسؤولي حركة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالنظر الى حالته المتردية مشيرا الى وفاة زوجته في شهر فبراير من العام ٢٠٢١.

وقال المواطن انه فقد بصره نتيجة اصابته خلال مسيرات العودة وانه يعاني من ظروف اقتصادية قاسية.

واشار الى ان حالة الفقر دفعته الى التنقل من بيت لبيت لعدم قدرته على دفع الايجار .

واكد ان وضع اهله المادي صعب ولا يستطيعون اسكانه معهم وان اشقاءه غير موظفين ليساعدوه وان اثاث منزله في الشارع".

وقال ان اكثر ما يؤلمه ان الناس لا تصدق انه فقد بصره نتيجة ضمور بالاعصاب .

الأكثر قراءة اليوم

وصايا “الأمن التركي” لزوّار المقاومة : لا تقتربوا من فُرشاة الأسنان وانتبهوا لرُدهات وكاميرات الفنادق

الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني... صور

الاحصاء المركزي ينصح طلاب التوجيهي : هذه التخصصات سجلت أعلى نسب بطالة في فلسطين

غزة: وفاة شاب في ظروف غامضة والشرطة تحقق

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة وبشريات لأصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية

إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"

الشرطة بغزة توضح تفاصيل تحقيقها مع قاصر اعتدى على طفل

الأخبار الرئيسية

dEXQD

صحيفة : هذا ما طلبه الرئيس عباس من نظيره الجزائري قبل لقاء هنية

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مناورة مفاجئة تحاكي حربا على غزة

الزهار يكشف تفاصيل لقاء حماس مع المخابرات المصرية...

إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"

الصحة الفلسطينية تنفي ادعاءات بوجود بهارات ملوثة بسموم فطرية تسبب السرطان

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم