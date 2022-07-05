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استدعاء الاف الجنود للمشاركة

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مناورة مفاجئة تحاكي حربا على غزة

الخميس 07 يوليو 2022 01:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مناورة مفاجئة تحاكي حربا على غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة "11” العبرية عن ان جيش الاحتلال  اجرى أمس الأربعاء، مناورة عسكرية مفاجئة شارك فيها الاف الجنود في النقب تحاكي حرباً في قطاع غزة.

وقالت القناة "11" العبرية، أن قيادة المنطقة الجنوبية أجرت مناورة في قاعدة "تساليم" العسكرية في النقب تحاكي معركة برية في قطاع غزة حيث جرى التدرب عبر ناقلات الجند المتطورة من طراز "النمر" ودبابات المركافا 4.

وجاء على

وقال قائد المناورة " المناورة جاءت بشكل مفاجئ حيث جرى استدعاء الجنود على عجل للمناورة" مشيرا إلى أن الحرب في قطاع غزة قد تكون مفاجئة ودون إنذار مسبق.

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