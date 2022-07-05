جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مناورة مفاجئة تحاكي حربا على غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة "11” العبرية عن ان جيش الاحتلال اجرى أمس الأربعاء، مناورة عسكرية مفاجئة شارك فيها الاف الجنود في النقب تحاكي حرباً في قطاع غزة.

وقالت القناة "11" العبرية، أن قيادة المنطقة الجنوبية أجرت مناورة في قاعدة "تساليم" العسكرية في النقب تحاكي معركة برية في قطاع غزة حيث جرى التدرب عبر ناقلات الجند المتطورة من طراز "النمر" ودبابات المركافا 4.

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وقال قائد المناورة " المناورة جاءت بشكل مفاجئ حيث جرى استدعاء الجنود على عجل للمناورة" مشيرا إلى أن الحرب في قطاع غزة قد تكون مفاجئة ودون إنذار مسبق.