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الزهار يكشف تفاصيل لقاء حماس مع المخابرات المصرية...

الخميس 07 يوليو 2022 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار يكشف تفاصيل لقاء حماس مع المخابرات المصرية...



غزة / سما /

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، مساء امس الأربعاء عن "إنه ووفدًا من حركته ناقش مع المخابرات المصرية كل القضايا المتعلقة بالإشكاليات التي يعيشها قطاع غزة".

وأضاف الزهار في تصريحات له " أنه تم مناقشة الوضع الاقتصادي والأمني وحركة السفر والعلاقات الثنائية" موضحا أن الزيارة كانت مهمة وضرورية لتوضيح الكثير من الحقائق التي حاول الإعلام تشويهها.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن اللقاءات كانت إيجابية وسنرى في المستقبل القريب متابعة للتخفيف عن المسافرين وتوثيق العلاقات التجارية بين الجانبين وحل عدة إشكاليات.

 

#الزهار حماس مصر #الزهار المخابرات المصرية

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