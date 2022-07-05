الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني... صور

وكالات

هنأ الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس.

وقال الديوان الملكي، في بيان له، "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من يوليو/ تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

وأوضح البيان، أن "عددا من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس حضروا الخطوبة"، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

من هو جميل الكساندر ترميوتس خطيب الاميرة ايمان

جميل الكساندر ترميوتس من أبرز رجال الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية ويعيش في البرازيل، ويمتلك العديد من الاهتمامات في الرياضية ومن أبرزها رياضة الجوجيتسو التي يمارسها بشكل كبير في حياتي، وهو ابن السفير الأردني في البرازيل عزمي ميرزا، الذي زوج من الأميرة إيمان بنت الحسين عام 2021، ويمتلك رجل الأعمال جميل الكساندر ترميوتس الشهرة الكبيرة في كافة الأنحاء، كون أنها من الشخصيات الناجحة للغاية في كافة المجالات.